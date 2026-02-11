Florencia Etcheves cierra el ciclo “Verano, mar y libros”

El viernes 13 de febrero, el ciclo literario organizado por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn y LU17 Radio Golfo Nuevo, y que cuenta con el apoyo de Aluar e INFA, culmina con una invitada estelar. La escritora y periodista Florencia Etcheves cierra la V Edición de “Verano, mar y libros”, a las 20 horas en el Ecocentro de Puerto Madryn.

Las personas interesadas pueden retirar las entradas en la Casa de la Cultura (R. Sáenz Peña 86) de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

Del periodismo policial a la pantalla grande

Florencia Etcheves supo capitalizar años de experiencia como periodista especializada en casos policiales, labor por la que ganó tres premios Martín Fierro consecutivos, para construir una sólida carrera literaria. Durante la charla, la autora desandará el camino de sus célebres novelas como “La Virgen en tus ojos” y “Cornelia”, obras que trascendieron el papel para convertirse en éxitos cinematográficos (“La corazonada” y “Perdida”). El público también podrá conocer los secretos detrás de Manuela “Pipa” Pelari, el icónico personaje que protagonizó una trilogía de películas en Netflix.

Más allá del policial, la presentación abordará la faceta más reciente de la escritora. Etcheves presentará “La cocinera de Frida”, una novela donde recrea el lado más humano de Frida Kahlo a través de los ojos de Nayeli, una joven tehuana que cocina en la Casa Azul. Una historia de amistad, sabores y lealtad que marca el destino de dos mujeres unidas por el arte y el sufrimiento. Asimismo, se dialogará sobre “De fuegos y flores” (2024), su obra en coautoría con Florencia Canale y Florencia Freijo. Este libro busca rescatar del “ninguneo y la tergiversación” a mujeres extraordinarias de la historia universal, desde las beguinas de la Edad Media hasta fundadoras de apps modernas, poniéndolas en el lugar protagónico que merecen.