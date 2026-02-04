Estafaron a una jubilada de Santa Cruz por un $ 1.000.000

Las estafas digitales continúan sumando víctimas en la zona norte de Santa Cruz; en las últimas horas se conocieron dos nuevos casos ocurridos en Pico Truncado y Caleta Olivia, donde una mujer de 72 años y un joven de 26 fueron perjudicados tras caer en maniobras fraudulentas realizadas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Según detalló La Opinión Austral, el primer hecho tuvo como damnificada a una jubilada de Pico Truncado, quien fue engañada a partir de una falsa publicidad que simulaba pertenecer a Tarjeta Naranja y que circulaba en Facebook. Al hacer clic en el anuncio, la mujer inició una conversación por WhatsApp con un hombre que se presentó como asesor y le ofreció acceder a un supuesto beneficio financiero.
El estafador logró convencerla de gestionar un préstamo por un monto cercano a los 2.900.000 pesos y, como parte del trámite, le solicitó que realizara una transferencia de 999.000 pesos a una cuenta bancaria a nombre de una persona desconocida. Confiando en la operación, la mujer efectuó el envío del dinero.
Más tarde, al concurrir a la entidad bancaria para consultar por el préstamo, fue alertada de que se trataba de una estafa y que la operación no tenía validez, por lo que se le recomendó radicar de inmediato la denuncia policial.

Otra modalidad que se repite

El segundo episodio ocurrió en Caleta Olivia y tuvo como víctima a un joven de 26 años que había publicado en Facebook la venta de herramientas. Un supuesto comprador se contactó con él y le informó que había realizado una transferencia por 800.000 pesos. Minutos después, el hombre aseguró que había cometido un error y le pidió que devolviera parte del dinero.
Siguiendo las indicaciones recibidas, el joven transfirió 550.000 pesos a una cuenta de un tercero. Recién después advirtió que el dinero inicial nunca había ingresado realmente a su cuenta, confirmando que había sido víctima de una maniobra fraudulenta.
Ambos casos son investigados por la Policía de Santa Cruz, que analiza las pruebas recolectadas y trabaja en la identificación de los responsables. Desde la fuerza reiteraron la necesidad de extremar las precauciones al realizar operaciones por internet.
Asimismo, recomendaron no brindar datos personales ni financieros a desconocidos, evitar transferencias a cuentas no verificadas, desconfiar de ofertas demasiado tentadoras y denunciar de inmediato cualquier situación sospechosa.

