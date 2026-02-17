En marzo será el congreso internacional de Gas Licuado de Petróleo en Argentina



La 39.ª edición del Congreso de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP), el encuentro más relevante del sector en América Latina, se llevará a cabo del 24 al 26 de marzo de 2026 en el hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el congreso es reconocido como el principal punto de encuentro de la industria del GLP en la región. El Congreso reunirá a unos 2.000 participantes provenientes de más de 20 países, entre empresarios, autoridades gubernamentales, técnicos, especialistas y referentes del sector energético.

Durante las tres jornadas, se debatirán los desafíos y oportunidades del mercado del GLP, con especial foco en los aspectos técnico-operativos, regulatorios y comerciales, además de analizar tendencias, innovación tecnológica y el rol estratégico del gas licuado de petróleo en la transición energética.

En paralelo al Congreso se desarrollará además la Feria del GLP, un espacio estratégico para la generación de negocios y vinculación empresarial. La exposición contará con la participación de más de 70 expositores, entre fabricantes de equipos, proveedores de tecnología y prestadores de servicios especializados, consolidando el evento como una plataforma clave para el intercambio comercial y tecnológico.

La realización del Congreso de la AIGLP representa un hito para el sector energético nacional, ya que el último encuentro en Argentina fue en 2017, posicionando nuevamente al país como un actor relevante dentro del mercado regional del GLP y fortaleciendo los vínculos institucionales y comerciales con los principales referentes de la industria iberoamericana.

Fuente: Agencia NA