El viento reactivó las llamas

Mientras que en la zona de Villa Lago Rivadavia y Simón Marchand no se registraron reactivaciones, en el Pinar de Geréz, el personal trabajó con herramientas manuales y equipos de agua, aunque cerca de las 13:30 de ayer un fuerte aumento del viento generó una reactivación en la cabeza del foco, lo que obligó a replegar a las brigadas por razones de seguridad. Esta situación derivó en focos secundarios que alcanzaron el pinar, donde posteriormente se realizó un ataque directo al no presentar propagación aérea.

En ese sector, brigadistas y bomberos voluntarios concentraron esfuerzos en la defensa de dos viviendas de la Eco Aldea, logrando evitar que fueran afectadas por el fuego.

En el sector Villarino no se registraron reactivaciones de magnitud. Allí se trabajó con herramientas manuales en la construcción de líneas cortafuegos desde la zona alta hacia la base, además de tareas de enfriamiento con autobombas de Bomberos Voluntarios de Esquel y un vehículo Unimog aportado por particulares. Una cargadora vial realizó la apertura de fajas para rodear y contener puntos calientes.

Por su parte, en el sector Goya, las brigadas avanzaron con el ensanche de fajas y el rodeo de puntos calientes, manteniendo enfriamientos continuos con autobombas de la Base Trevelin y de la Provincia de Buenos Aires.

Los medios aéreos operaron a requerimiento del personal de línea y de acuerdo con las condiciones de visibilidad. En total, trabajan en línea de fuego 208 combatientes y bomberos voluntarios, mientras que el operativo general involucra a 309 personas. El despliegue incluye una amplia cantidad de vehículos, maquinaria pesada y medios aéreos, con la colaboración de instituciones municipales, provinciales y nacionales.

El fuego no se dirige a La Hoya

Por su parte, desde la Municipalidad de Esquel, afirmaron que el incendio forestal denominado Puerto Café, iniciado en el Parque Nacional Los Alerces, aún permanece fuera del ejido municipal, por lo que hasta el momento no corre peligro la zona de Alto Río Percy.

En este marco, también desmintieron las versiones que indican que el incendio estaría llegando al cerro La Hoya. Actualmente, el comportamiento del fuego no presenta avance hacia ese sector.

De acuerdo a las evaluaciones realizadas en terreno, el incendio se desplaza en dirección este, hacia la Ruta Nacional N.º 40, donde se concentran las tareas de monitoreo y control.

