El cine nacional no repunta

El cine argentino presentó los números de las salas que llenaron durante la primera mitad del año y, lamentablemente, el panorama no es favorable. La venta de entradas no solo no pudo igualar los números del año pasado, sino que está por debajo de ellos.

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) indican que solo se vendieron alrededor de 10,5 millones de tickets hasta el momento, lo que corresponde al 3,6% de la venta de entradas total.

El sistema de datos proviene de una fiscalización automática que se genera en las salas generales comerciales.

Dicho esto, el organismo de cine releva que la película argentina más vista en 2026 fue La virgen de la tosquera, de Laura Casabé, que tuvo fecha de estreno a fines de febrero. Con un total de 90 mil espectadores, el film se ubica en el puesto 25 del ranking de la cartelera.

El resto de los números indica que los otros 100 títulos nacionales vendieron un total de 288 mil entradas entre ellos. La película con menos visitas registradas vendió tan solo 11 tickets.

La «temporada alta» del cine tiene entre sus títulos más vendidos a El Diablo viste a la moda 2, con más de 1,5 millones de espectadores, pero se espera que ceda su trono a la recién estrenada Toy Story 5.