El Senado aprobó el Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Senado de la Nación aprobó hoy el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), consolidando el compromiso asumido el 17 de enero de 2026 en Asunción.

El Acuerdo permitirá la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y generará un impacto significativo para la Argentina, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122% en diez años, según las estimaciones del Gobierno. Sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria se verían especialmente beneficiados.

«Con esta aprobación, la Argentina reafirma su decisión de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y basada en reglas claras, fortaleciendo su integración al mundo y su capacidad de atraer inversiones y generar empleo», expresaron desde la Presidencia de la Nación.