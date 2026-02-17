El incendio en Lago Rivadavia está contenido



Este martes se informó que la situación del incendio en Sector Villa Lago Rivadavia en el Parque Nacional Los Alerces – Puerto Café se declaró contenido.

La información, se divulgó pasadas las 22 horas. Se destaca que las llamas comenzaron el 21 d enero y se propagó desde el Parque Nacional Los Alerces hacia jurisdicción provincial.

Se confirmó que no se registra avance del fuego ni actividad en cercanías del perímetro. Si bien persisten puntos calientes en sectores internos (islas de vegetación, áreas de turba y bosque de lenga) estos se encuentran dentro del área ya afectada y están siendo intervenidos por las brigadas.

No obstane, el personal continúa trabajando con recorridos y observación para detección de puntos calientes, tareas de enfriamiento y consolidación de líneas.

Se refirieron al personal que colaboró para que hoy al incendio esté estinguido: 28 combatientes y Bomberos Voluntarios, siendo el total de personal afectado:58.

En total los recursos afectados al operativo so: Camionetas; 5, cisterna de la Municipalidad de Cholila: 1 con 2 personas y en cuanto a medios aéreos:

2 Aviones anfibios (SNMF -AFE), 2 Aviones hidrantes (SNMF – AFE)

3 Helicóptero con helibalde (SNMF – AFE), Colaboran Instituciones Municipales, Provinciales y Nacionales.