BASURA - MULTA - RESIDUOS

Duplicarán las multas por arrojar basura en Madryn

Desde la Municipalidad de Puerto Madryn anunciaron que, ante la gran cantidad de personas que arrojan sus residuos en la vía pública, se duplicarán las multas. Actualmente, la normativa vigente prevé una sanción económica de 3.500 módulos por arrojar basura y de 3.900 módulos por abandonar residuos. Lo que significa al día de hoy, $5.757.500 y $6.415.500, respectivamente. Con la modificación, las multas pasarían a ser de $11.515.000 y de $12.831.000.
Al tiempo que recordaron que arrojar residuos en la vía pública constituye un delito ambiental grave, es por ello que se solicita a la comunidad responsabilidad y compromiso con los espacios de uso común para mantener la ciudad limpia y ordenada.

Sitios habilitados para arrojar residuos

En Puerto Madryn existen dos lugares de disposición final de residuos como plástico, papel, cartón, envases larga vida, vidrio y metales, que son los Ecopunto que están ubicados en el Playón Recreativo del Muelle “Luis Piedra Buena” y en el Área Natural Protegida Urbana “La Laguna”.
Para la disposición final de residuos como poda, escombros, chatarra, elementos electrónicos, cubiertas y demás, existe el Centro de Recuperación de Residuos Voluminosos, que es totalmente gratuito.
En cuanto a la disposición final para residuos de tipo industrial, destinado a empresas privadas, Puerto Madryn cuenta con el Predio de Residuos Voluminosos, para los cuales se debe abonar un vale específico y arrojar allí la basura mencionada.

 

OPINIÓN

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

TERMÓMETROS

Etiquetas: FOPEA

FOPEA «respondió» a la «Oficina de Respuesta Oficial»
Etiquetas: BULLRICH, Congreso, ley, REFORMA LABORAL, Senado

“Tenemos los votos”
Los coletazos de la salida de Lavagna

Los coletazos de la salida de Lavagna

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: CGT, Gremiales, REFORMA LABORAL, sindicatos

Empieza a moverse la CGT frente a la reforma laboral
Etiquetas: paro aeronautico

Este lunes 9 habrá un paro total de los vuelos en todo el país
Etiquetas: cordillera, incendio, incendio forestal

Con apoyos de todo el país sigue la lucha contra el fuego