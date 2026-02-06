Duplicarán las multas por arrojar basura en Madryn

Desde la Municipalidad de Puerto Madryn anunciaron que, ante la gran cantidad de personas que arrojan sus residuos en la vía pública, se duplicarán las multas. Actualmente, la normativa vigente prevé una sanción económica de 3.500 módulos por arrojar basura y de 3.900 módulos por abandonar residuos. Lo que significa al día de hoy, $5.757.500 y $6.415.500, respectivamente. Con la modificación, las multas pasarían a ser de $11.515.000 y de $12.831.000.

Al tiempo que recordaron que arrojar residuos en la vía pública constituye un delito ambiental grave, es por ello que se solicita a la comunidad responsabilidad y compromiso con los espacios de uso común para mantener la ciudad limpia y ordenada.

Sitios habilitados para arrojar residuos

En Puerto Madryn existen dos lugares de disposición final de residuos como plástico, papel, cartón, envases larga vida, vidrio y metales, que son los Ecopunto que están ubicados en el Playón Recreativo del Muelle “Luis Piedra Buena” y en el Área Natural Protegida Urbana “La Laguna”.

Para la disposición final de residuos como poda, escombros, chatarra, elementos electrónicos, cubiertas y demás, existe el Centro de Recuperación de Residuos Voluminosos, que es totalmente gratuito.

En cuanto a la disposición final para residuos de tipo industrial, destinado a empresas privadas, Puerto Madryn cuenta con el Predio de Residuos Voluminosos, para los cuales se debe abonar un vale específico y arrojar allí la basura mencionada.