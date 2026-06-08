Neuquén declaró como política prioritaria el reúso de agua en la actividad hidrocarburífera



El Gobierno de Neuquén declaró como política pública prioritaria la promoción de la reutilización, recuperación y recirculación del agua en las explotaciones hidrocarburíferas no convencionales, en el marco de una estrategia orientada a reducir el consumo de recursos hídricos provenientes de nuevas captaciones y fortalecer la gestión sustentable del recurso.

La medida quedó formalizada el 4 de junio mediante el Decreto 792/2026, que ratifica una disposición de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y establece lineamientos para incentivar prácticas de eficiencia hídrica en la industria, especialmente en los desarrollos de Vaca Muerta.

Entre los fundamentos de la norma, el Ejecutivo provincial señala que la actividad hidrocarburífera no convencional demanda importantes volúmenes de agua para sus procesos productivos, pero que los avances tecnológicos actuales permiten implementar mecanismos de recuperación, tratamiento y reutilización de fluidos que reducen la necesidad de captar nuevas cantidades de agua de fuentes públicas.

El decreto destaca que el agua constituye un recurso estratégico para el desarrollo económico, social y ambiental de la provincia, y advierte sobre la creciente presión que enfrentan los recursos hídricos superficiales y subterráneos. En ese contexto, considera necesario fortalecer las herramientas de gestión destinadas a promover un uso racional y eficiente.

La iniciativa acompaña la reciente decisión de fijar un nuevo esquema de canon para los consumos de agua pública destinados a perforaciones de exploración y explotación no convencional. Según se argumenta, la medida busca generar incentivos económicos que favorezcan conductas alineadas con la conservación y la sustentabilidad del recurso.

Además, la norma declara de interés provincial los proyectos hidrocarburíferos que incorporen esquemas de aprovechamiento complementario del agua captada. Esto incluye la posibilidad de destinar parte del recurso autorizado a actividades productivas, agropecuarias, forestales, industriales, ambientales o de interés social que contribuyan al desarrollo territorial.

En ese sentido, el Gobierno instruyó a la Subsecretaría de Recursos Hídricos a elaborar mecanismos de promoción e incentivos para las iniciativas que acrediten el uso complementario del agua, estableciendo criterios de elegibilidad, controles y porcentajes mínimos de afectación del recurso.

Desde la administración provincial sostienen que la reutilización del agua en la industria hidrocarburífera representa una herramienta estratégica para preservar las reservas hídricas, disminuir nuevas captaciones y consolidar un modelo de desarrollo productivo con menor impacto ambiental.

La medida entró en vigencia con la firma del decreto y se enmarca en la política hídrica provincial orientada a compatibilizar el crecimiento de la actividad energética con la preservación de los recursos naturales.