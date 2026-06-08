Nueva torre de endoscopía para el Hospital de Rawson

La Secretaría de Salud de Chubut incorporó, en el Hospital Subzonal “Santa Teresita” de Rawson, una nueva torre de endoscopía digital. El moderno equipo de última generación, marca Fujifilm Eluxeo 6000, demandó una inversión de 218.707.315 pesos por parte de la administración provincial.

La nueva torre de endoscopía digital, que ya fue instalada y utilizada por profesionales médicos del nosocomio capitalino, evita la derivación de pacientes hacia otras localidades para realizarse estudios y diferentes prácticas.

En esa línea, ya se efectuaron dos procedimientos, un estudio diagnóstico y una intervención terapéutica avanzada, lo cual representa un salto de la calidad en la atención y los servicios que se brindan.

Características del equipo

La torre de endoscopía digital marca Fujifilm Eluxeo 6000, con procesador y fuente de luz LED, es una solución diagnóstica y terapéutica de rutina.

Permite realizar endoscopía alta (videogastroscopio) y baja (colonoscopio con zoom óptico), y colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (videoduodenoscopio), que es un procedimiento médico mínimamente invasivo que combina endoscopia y rayos X para examinar y tratar afecciones en los conductos biliares y pancreáticos.

Asimismo, permite extraer cálculos, dilatar estenosis, colocar stents y tomar biopsias para aliviar obstrucciones o dolores.

Cabe destacar, a su vez, que el videocolonoscopio con zoom óptico es fundamental en gastroenterología para realizar endomicroscopía y diagnosticar pólipos diminutos o lesiones precancerosas en el mismo acto.