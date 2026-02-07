Dos vuelcos en un día en Comodoro y Rada Tilly

Este viernes 6, se produjeron en Comodoro Rivadavia y en Rada Tilly dos vuelcos de dos camionetas. El primero de ellos se produjo en horas de la mañana en el Camino del Centenario de Comodoro

El hecho ocurrió alrededor de las 11:10 horas y tuvo como único vehículo involucrado una Mercedes Benz Sprinter. Por circunstancias que se investigan, el conductor del utilitario perdió el control del vehículo, cruzó de carril y terminó volcando.

El conductor, de 26 años, quien fue asistido en el lugar por personal médico debido a dolores en uno de sus hombros y posteriormente derivado al Hospital Regional para una mejor evaluación. Desde la Policía se indicó que no corre riesgo su vida.

El hecho fue advertido por el Centro de Monitoreo, que dio aviso inmediato a la Comisaría Seccional Primera. Al arribar al lugar, el personal policial constató el vuelco, tratándose de un único vehículo involucrado. De acuerdo a la información recabada en el lugar, el utilitario cruzó de carril antes de volcar, lo que pudo haber derivado en consecuencias mucho más graves. Afortunadamente, no había otros vehículos ni peatones en la zona al momento del siniestro.

En el operativo trabajaron efectivos de la Seccional Primera, Tránsito Municipal y Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del despiste.

En Rada Tilly

El segundo hecho se registró en la ciudad balnearia de Rada Tilly, pasadas las 18 horas, cuando una camioneta perdió el control y volcó este viernes por la tarde, mientras transitaba por la avenida Fragata Sarmiento, al 1000.

La mujer que conducía habría sufrido una descampensación y fue asistida por automovilistas que circulaban detrás suyo. Una cámara de la cuadra captó el momento en que el vehículo se desvía hacia el boulevard y se produce el vuelco.