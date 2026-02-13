Después de la lluvia, Nación mantiene el despliegue de efectivos en Los Alerces

Las precipitaciones registradas en los últimos días en la región cordillerana, con acumulados significativos en sectores del Parque Nacional Los Alerces, generaron una mejora en las condiciones meteorológicas al incrementar la humedad relativa y disminuir las temperaturas. Esta situación favorece el trabajo operativo en terreno; sin embargo, el dispositivo federal se mantiene activo para consolidar perímetros, enfriar sectores calientes y sostener el combate en los focos que continúan activos.

El esquema de trabajo

En el incendio “Puerto Café”, en el Parque Nacional Los Alerces, se sostiene un esquema de combate bajo Comando Unificado entre la Administración de Parques Nacionales, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y la AFE. El operativo involucra un total de 473 personas, de las cuales 329 trabajan en línea y 144 cumplen funciones de apoyo logístico y técnico.

El despliegue articula brigadistas convocados por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego provenientes de múltiples jurisdicciones, junto a personal de la Policía Federal Argentina y servicios provinciales de manejo del fuego. Participan dotaciones de Neuquén, Río Negro, Córdoba, La Pampa, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Buenos Aires y Santa Fe, conformando un dispositivo federal que permite sostener el combate de manera ininterrumpida y con capacidad de recambio permanente.

A este esquema se suman más de 200 personas pertenecientes a otras instituciones, entre ellas brigadas del ICE de distintos parques nacionales, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, federaciones de bomberos voluntarios, Vialidad Provincial, municipios de la región y organismos provinciales, que refuerzan las tareas operativas y logísticas.

En cuanto a medios aéreos, la AFE mantiene en operación aviones hidrantes AT-802, aeronaves anfibias AT-802 Fire Boss y helicópteros Bell 407 con helibalde, además de camión COE equipado con radioestación, instrumental meteorológico y monitoreo satelital del incendio. El operativo se complementa con autobombas forestales, camionetas 4×4, equipamiento especializado y apoyo terrestre integral. Las tareas se desarrollan bajo parte meteorológico especial emitido por la AFE, que permite planificar dinámicamente frente a la variabilidad de vientos y condiciones de humedad.

Puerto Patriada

En la zona de Puerto Patriada, en el incendio denominado “Primera Cantera”, se encuentra contenido, trabajan 105 personas entre brigadistas en línea y personal de apoyo. La AFE desplegó brigadistas de la Brigada Sur, despachantes de medios aéreos, equipo técnico meteorológico, coordinación regional Patagonia, pilotos y personal de apoyo en tierra, que trabajan junto a combatientes de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Los recursos afectados incluyen aviones hidrantes AT-802 y AT-802 Fire Boss, helicópteros Bell 407, autobombas forestales 4×4, camión comando de emergencias, camiones dormitorio y sanitarios, motobombas de alta presión, herramientas forestales y soporte logístico de Vialidad Nacional. El operativo se articula con el SPLIF, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, bomberos voluntarios, municipios, Ejército Argentino y otros organismos provinciales y nacionales.

Desembocadura El Tigre – Lago Cholila

En el incendio “Desembocadura El Tigre – Lago Cholila”, que permanece activo, la AFE mantiene brigadistas BNS, pilotos y apoyo en tierra, con helicópteros Bell 407 afectados al combate en coordinación con el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut. Por su parte, el incendio “Loma de la Chancha – El Turbio”, con 3.125 hectáreas afectadas, se encuentra controlado y bajo monitoreo permanente.

En otras provincias

Asimismo, la AFE sostiene tareas de monitoreo y apoyo técnico en la provincia de Entre Ríos, donde los incendios “Raíces”, en Villaguay, y “Monte Alto”, en Gualeguaychú, se encuentran contenidos. En el primero se desplegó un avión hidrante AT-802 junto a equipo técnico meteorológico y coordinación regional.

La Agencia Federal de Emergencias continúa operando en territorio y gestionando de manera permanente los recursos necesarios en coordinación con las jurisdicciones provinciales y municipales, con el objetivo de sostener la respuesta ante la emergencia, consolidar los avances logrados y fortalecer la capacidad federal de combate del fuego frente a un escenario regional de riesgo elevado.