Denuncian a voluntarios de Cholila que vendían las donaciones

Si las llamas no eran suficientes para azotar a la ya maltratada localidad de Cholila, ahora un escándalo sacude a población cordillerana tras descubrirse que un grupo de personas se hacía pasar por voluntarios para comercializar la ayuda enviada a las familias afectadas por los incendios forestales.

Según informó La Tecla Patagonia, la maniobra fue denunciada penalmente por el propio intendente Silvio Boudargham, quien alertó a la comisaría local sobre los acusados, identificados como “M.R.” y “J.C.”.

Los implicados trasladaban las donaciones desde San Carlos de Bariloche, pero en lugar de entregarlas a los vecinos damnificados, las vendían para beneficio propio. Tras la intervención policial, se interceptó un camión que transportaba 60 tanques de agua de 1.200 litros.

El chofer del vehículo admitió ante las autoridades que solo «5 o 6» unidades eran para donación real, mientras que el resto se ofrecía a la venta a precios que oscilaban entre $110.000 y $150.000, bajo el argumento de que «no se había recaudado suficiente dinero». La causa quedó en manos de la Fiscalía de la Comarca Andina.