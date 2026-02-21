Chubut participó del primer encuentro anual de la Red Federal de Alfabetización

El pasado martes 10 de febrero, en el Salón Leopoldo Marechal del Palacio Sarmiento, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó el primer encuentro del año de la Red Federal de Alfabetización, con el objetivo de trabajar sobre las líneas de acción educativas para 2026, profundizar los procesos de mejora escolar y avanzar en un marco común de autoevaluación institucional, en el contexto del fortalecimiento de las políticas públicas educativas.

En representación de la provincia del Chubut participaron la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli; la directora general de Educación Primaria, María José Uzcudun; y la referente en Matemática del Plan Provincial Integral de Alfabetización, Adriana Ponce de León, quienes formaron parte de las instancias de análisis y construcción conjunta.

Temario

Durante la jornada se avanzó en la definición de estrategias orientadas a profundizar los procesos de mejora escolar, a partir de la construcción de un marco común para la autoevaluación institucional. Esta herramienta busca fortalecer la planificación pedagógica, promover la revisión de prácticas y consolidar procesos de mejora continua en las instituciones educativas.

Asimismo, se trabajó sobre definiciones estratégicas vinculadas a las Escuelas Alfa en Red y a las políticas de alfabetización, en el marco del fortalecimiento de las políticas públicas educativas. El intercambio permitió poner en común experiencias, desafíos y líneas de trabajo jurisdiccionales, reconociendo la diversidad de contextos y trayectorias en todo el país.

Articulación federal en alfabetización y matemática

En el marco de la convocatoria también se llevó adelante el Primer Encuentro del Compromiso Federal por la Matemática, concebido como un espacio de trabajo compartido entre Nación y las provincias para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en esta área.

La propuesta priorizó una dinámica participativa basada en la escucha, el diálogo y el análisis conjunto, con el objetivo de construir criterios comunes, identificar necesidades de acompañamiento y generar oportunidades de articulación interjurisdiccional. A partir de los ejes del compromiso federal y de las acciones planificadas para 2026, se sentaron las bases para un trabajo sostenido a lo largo del año, consolidando el trabajo en red como estrategia central para el fortalecimiento de la alfabetización y la enseñanza de la matemática en todo el país.