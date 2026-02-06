Chubut abrió la postulación a Becas Educativas 2026

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, anunció el inicio del período de postulación a las Becas Educativas 2026 e informó que la inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de marzo. La convocatoria tiene como objeto acompañar las trayectorias y garantizar el acceso, la permanencia y la continuidad escolar de estudiantes de distintos niveles y modalidades en todo el territorio provincial.

La inscripción se realiza de forma íntegramente digital a través de DINO, el chatbot de WhatsApp del Gobierno del Chubut (+54 9 280 460-3466). Asimismo, toda la información vinculada a los requisitos, alcances y condiciones del programa se encuentra disponible en la página oficial del Gobierno Provincial: https://chubut.gob.ar/tramites?result_id=1281

Destinatarios y requisitos para la postulación

La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel primario y secundario que cursen sus estudios en la provincia del Chubut, así como a estudiantes de Institutos Superiores de Formación Docente y a estudiantes de nivel terciario y universitario que asistan a establecimientos radicados en la provincia. También pueden postularse quienes cursen estudios terciarios o universitarios en otras provincias del país, y quienes desarrollen sus trayectorias educativas bajo la modalidad a distancia.

Para completar la inscripción será necesario presentar la documentación correspondiente según cada situación. Entre los requisitos generales se solicita certificado de alumno regular o constancia de inscripción y boletín o analítico académico. En los casos que corresponda, deberá adjuntarse el Certificado Único de Discapacidad, la declaración de residencia certificada ante un Juzgado de Paz cuando el domicilio legal se encuentre desactualizado, y el certificado de título secundario en trámite.

Asimismo, se deberá acreditar la condición de ingresos mediante documentación vigente, como Certificación Negativa de ANSES, certificación de ayuda social, recibo de sueldo o declaración jurada certificada ante un Juzgado de Paz.

Becas prioritarias

En el marco de esta política pública, el Ministerio de Educación establecerá becas prioritarias orientadas a la Formación de Docentes Estratégicos, con el objetivo de atender un desafío estructural del sistema educativo provincial vinculado a la provisión de docentes en áreas de alta demanda. Carreras como Matemática, Física, Química, Biología y otras definidas como prioritarias según las necesidades de cada región presentan históricamente dificultades de cobertura que impactan en la continuidad pedagógica y en la calidad educativa.

Esta línea prioritaria busca incentivar el ingreso, la permanencia y el egreso en carreras docentes estratégicas, mejorar la distribución territorial de docentes formados y fortalecer el sistema educativo en su conjunto. La iniciativa se orienta a alinear los incentivos socioeconómicos con las prioridades de cobertura docente regional, contribuyendo a reducir vacantes, rotación y discontinuidades educativas.

Podrán acceder a estas becas prioritarias los estudiantes que ingresen o se encuentren cursando carreras docentes consideradas estratégicas en Institutos Superiores de Formación Docente de gestión pública de la provincia del Chubut, de acuerdo con las definiciones establecidas por el Ministerio de Educación en función de las demandas territoriales.

Modalidad del trámite y validación de la información

El proceso de inscripción se desarrolla de manera guiada a través de DINO. Durante el trámite, el estudiante deberá seleccionar su nivel académico, indicar el establecimiento educativo en el que cursa, compartir la documentación solicitada y declarar el núcleo familiar junto con su condición de ingresos. Se considera grupo familiar a las personas con quienes se comparten los gastos de manutención y/o a quienes se tiene a cargo el sostenimiento económico.

Finalizada la carga de datos, el sistema informará el estado de la gestión por correo electrónico. En aquellos casos en los que sea necesario subsanar errores o completar información, se enviarán las indicaciones correspondientes para realizar nuevamente el trámite. Si la solicitud se encuentra en condiciones, el estudiante recibirá un comprobante con sus datos y, una vez concluido el proceso de evaluación, el Ministerio de Educación comunicará los resultados.

Desde la cartera educativa provincial se recuerda que el titular del trámite debe ser el estudiante, que para solicitar una beca educativa es requisito haber residido al menos dos años en la provincia del Chubut, y que no existe límite de edad para postularse. Además, todo el procedimiento cuenta con instancias de validación a través del RENAPER y cumple con estándares de seguridad y protección de la información.