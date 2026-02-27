Aumento sin precedentes del deshielo en Groenlandia por culpa del calentamiento global

Un nuevo y alarmante estudio demuestra que el cambio climático global ha alterado profundamente los episodios extremos de fusión del casquete de hielo de Groenlandia: los ha hecho más frecuentes, más extensos y más intensos. Desde 1990, el área afectada por episodios extremos de fusión ha aumentado a un ritmo de 2,8 millones de kilómetros cuadrados por década. Por otra parte, la producción de agua fruto de la fusión del hielo se ha multiplicado por seis: antes era de 12,7 gigatoneladas por década. Ahora es de 82,4 gigatoneladas por década. Una gigatonelada es un millar de millones de toneladas.

Los números

Siete de los diez episodios más extremos de fusión se han producido después del año 2000, incluyendo los acontecimientos récord de agosto de 2012, julio de 2019 y julio de 2021, que no tienen precedentes dinámicos comparables, lo que subraya su carácter excepcional. El estudio constata una clara intensificación termodinámica de los episodios extremos de fusión, de forma que se produce más agua en cada uno: desde 1990, esta producción de agua ha aumentado un 25% respecto al periodo 1950-1975 si se comparan episodios con una circulación equivalente de masas de aire anticiclónicas y ciclónicas, y hasta un 63% cuando se analiza el conjunto de todos los episodios extremos.

La zona más afectada es el norte de Groenlandia, que se perfila como uno de los principales puntos críticos. Las proyecciones futuras en escenarios de altas emisiones de gases de efecto invernadero indican que hacia finales de siglo las anomalías extremas de producción de agua de fusión podrían incrementarse hasta tres veces más.

El equipo de investigación lo ha encabezado Josep Bonsoms, investigador y docente posdoctoral del Departamento de Geografía de la UB, y ha participado el también docente de este departamento Marc Oliva. Desarrollado en el marco del Grupo de Investigación ANTALP (Antarctic, Arctic and Alpine Environments), el estudio analiza los episodios extremos de fusión registrados entre 1950 y 2023 mediante una metodología innovadora de clasificación: el tipo de circulación de masas de aire anticiclónicas y ciclónicas se combina con un modelo climático regional. Esta aproximación ha permitido diferenciar el papel de los factores termodinámicos (asociados al calentamiento atmosférico) de los factores dinámicos (relacionados con la circulación atmosférica) en la intensificación de los episodios de fusión.

Posibles consecuencias

En un contexto de atención internacional creciente sobre Groenlandia (tanto por los cambios acelerados en el medio físico y la criosfera como por las implicaciones geopolíticas que se derivan), los resultados de la investigación adquieren especial relevancia. Bonsoms explica que “la rápida transformación de la capa de hielo no solo tiene consecuencias ambientales globales, como el aumento del nivel del mar o posibles alteraciones de la circulación oceánica, sino que también sitúa al Ártico en el centro de nuevas dinámicas estratégicas, económicas y territoriales”. En ese escenario, comprender los mecanismos que intensifican los episodios extremos de fusión es esencial para anticipar riesgos futuros y orientar decisiones políticas basadas en evidencias científicas sólidas.

El estudio se titula “Record-breaking Greenland ice sheet melt events under recent and future climate”. Y se ha publicado en la revista académica Nature Communications. (Fuente: Universitat de Barcelona)