Argentina le ganó a Gran Bretaña y finalizó séptima en el Seven de Singapur



La Selección argentina de rugby seven venció 14-10 a su par de Gran Bretaña y se quedó con el séptimo puesto del Seven de Singapur. Previamente, había caído con España por la semifinal para el quinto puesto.

El equipo de Santiago Gómez Cora realizó una muy pobre presentación en la fase de grupos el sábado, con derrotas ante Australia, Nueva Zelanda y Francia.

Esta desastrosa actuación hizo que ´Los Pumas´ seven enfrenten a su par de España, en el inicio de este domingo, en el marco de la semifinal por el quinto puesto de este certamen que forma parte del Circuito Mundial de Sevens.

El equipo argentino siguió con la tónica de la fase de grupos y fue derrotado con contundencia por un resultado de 26-12. Los europeos le hicieron cuesta arriba el partido a los albicelestes desde el inicio cuando se adelantaron en el marcador y, si bien ´Los Pumas´ lograron empatar el encuentro en un momento por el try de Marcos Moneta, se fueron arriba al entretiempo por 14-5.

En el complemento, España amplió la ventaja rápidamente y estiró el marcador a 19-5. Si bien Moneta volvió a descontar para Argentina, los europeos se terminaron llevando la victoria.

Ya en el último partido de la jornada, los argentinos derrotaron 14-10 a Gran Bretaña y se quedaron con el séptimo puesto de este Seven de Singapur.

En un partido muy disputado, los de Gómez Cora pudieron abrir el marcador a los cuatro minutos con el try de Lucas González. Si bien los británicos lograron descontar, Argentina se fue al descanso con una ajustada ventaja de 7-5.

En el complemento, Moneta volvió a aparecer como contra España, convirtió un try y le dio una importante ventaja a ´Los Pumas´ que pudieron mantenerla hasta el final del encuentro y quedarse con este séptimo puesto en el país asiático.

