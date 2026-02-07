Antes de un mes en el cargo, Pablo Punta renunció como interventor de la Cooperativa

Tras menos de un mes de ejercer el cargo, el ingeniero Pablo Punta presentó su renuncia al cargo de interventor de la Cooperativa Eléctrica de Trelew ante el juez federal Hugo Sastre. La dimisión fue confirmada este viernes y expone las dificultades para avanzar en el proceso de saneamiento económico de la entidad.

En la resolución firmada en las últimas horas, el Magistrado señaló que, si bien el interventor expuso los motivos de su dimisión, la situación actual de la Cooperativa, con un proceso electoral en marcha, obligó a evaluar el planteo bajo un estricto criterio de oportunidad.

En ese marco, el Juez advirtió que una renuncia inmediata habría dejado acéfala a la empresa, en conflicto con las responsabilidades funcionales asumidas por Punta al aceptar el cargo. Por ese motivo, el Juzgado dispuso aceptar la renuncia con vigencia a partir del 23 de febrero, bajo apercibimiento de ley.

Todo en banda

Cabe recordar que Punta había asumido la intervención a mediados de enero, por lo que su salida se concretará antes de cumplir un mes al frente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew.

En el corto periodo al frente de la entidad debió enfrentar la crisis por la rotura del sistema cloacal que llevó a la ciudad a permanecer una semana sin servicio de distribución de agua normal.

Además, estaba previsto que en los próximos días, el interventor se reúna con los concejales que se habían manifestado expectantes por el encuentro.