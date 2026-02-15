Algunas playas argentinas pierden hasta medio metro por año por la erosión del mar

En la Costa Atlántica bonaerense, la erosión de playas dejó de ser una advertencia científica para convertirse en realidad visible. Donde antes había franjas amplias de arena, hoy aparece el agua, las carpas quedan al borde del oleaje y el espacio público se reduce drásticamente.

Además, en los últimos meses dos fuertes sudestadas consecutivas agravaron una situación que ya resultaba frágil.

En su momento, incluso se hicieron virales videos en los que balnearios enteros eran alcanzados por las olas, cuando antes estas no llegaban allí. Ese patrón, cada vez más común, aceleró un proceso de erosión que avanza desde hace décadas y afecta la actividad turística.

Causas

Federico Iñaki Isla, geólogo e investigador del CONICET especializado en costas, explicó que la erosión de playas expone una vulnerabilidad estructural.

El fenómeno tiene múltiples causas que se superponen; por un lado, el mar avanza de manera natural sobre la costa, intensificado por el aumento del nivel del mar asociado al cambio climático. Por otro, la acción humana altera la dinámica de la arena, interrumpe su circulación y profundiza un desequilibrio que deja playas sin capacidad de recuperarse después de cada temporal.

La costa bonaerense funciona como un sistema dinámico en el que la arena se mueve constantemente. La llamada Corriente de Deriva Litoral transporta sedimentos de sur a norte y alimenta las playas de forma natural. En este sentido, uno de los factores que más influye en la erosión de playas es la construcción de obras costeras sin planificación regional. Espigones, escolleras y rompeolas generan acumulación de arena en un punto específico, pero provocan un efecto en cadena.

“Al sur de la estructura se gana playa, mientras que al norte comienza a faltar”, explicó Isla. El resultado es la transferencia de la erosión de las playas de un balneario a otro.

Por ejemplo, según estudios realizados en la región, toda la franja costera entre Mar del Plata y Pehuen Có retrocede en promedio medio metro por año.

Por su parte, en la barrera oriental, que incluye Villa Gesell, Pinamar y el Partido de la Costa, el problema de erosión de playas es aún más severo.

Política desorganizada y falta de estudios

Andrés Folguera, geólogo de la UBA e investigador principal del CONICET, señaló que “hoy, la acción del mar y del viento supera el volumen del depósito existente en algunas playas del norte costero”.

“Puede ser porque cambia la dinámica natural del mar. O también porque alguien se está quedando con la arena, mediante la construcción de escolleras no autorizadas”, sostuvo el experto.

“No hay mayores estudios y cada uno hace lo que quiere hoy en día. La dinámica de las playas es muy independiente del voluntarismo de los municipios. Se necesita una política pública organizada”, remarcó Folguera.

El cambio climático agrega presión al sistema; el nivel del mar aumenta y tiende a acelerarse. Según estimaciones científicas, hacia fines de siglo podría subir alrededor de 40 centímetros, e incluso alcanzar los 80 si no se reducen las emisiones.

En este contexto, frenar la erosión de playas resulta imposible, pero mitigar sus efectos sí es una opción. Los expertos insisten en la necesidad de replantear el uso de las playas y señalan una ocupación excesiva de carpas.

Los principales factores que contribuyen a la erosión de playas:

– Construcción de espigones y escolleras sin planificación integrada

– Represas río arriba que reducen el aporte de sedimentos

– Aumento del nivel del mar por cambio climático

– Tormentas y sudestadas más frecuentes

La erosión también se vincula con la calidad ambiental. Algunas playas ya desaparecieron y otras quedaron inutilizables por la contaminación del agua y la acumulación de residuos. Por ello, cuidar la arena sin garantizar la calidad del agua resulta insuficiente.