Vuelco en Ruta 3 con personas lesionadas

Tres personas mayores de edad resultaron lesionadas este viernes luego del vuelco de un vehículo que circulaba por Ruta 3 de sur a norte hacia Puerto Madryn. El siniestro fue atendido por personal de la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, que trabajó en el lugar junto a equipos de emergencia.

Según se informó, en el vehículo se desplazaban tres personas (dos mujeres y un hombre) quienes ya estaban recibiendo asistencia inicial por parte de transeúntes, entre ellos un médico y personal de enfermería que se encontraban ocasionalmente en la zona.

Los heridos fueron estabilizados en el lugar, inmovilizados y posteriormente trasladados en dos ambulancias del Hospital Isola hacia la ciudad. De acuerdo al parte brindado, las lesiones incluían cortes y raspaduras, aunque ninguno de los ocupantes sufrió pérdida de conocimiento.