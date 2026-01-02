HERIDOS - PUERTO MADRYN - RUTA 3 - VUELCO

Vuelco en Ruta 3 con personas lesionadas

Tres personas mayores de edad resultaron lesionadas este viernes luego del vuelco de un vehículo que circulaba por Ruta 3 de sur a norte hacia Puerto Madryn. El siniestro fue atendido por personal de la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, que trabajó en el lugar junto a equipos de emergencia.

Según se informó, en el vehículo se desplazaban tres personas (dos mujeres y un hombre) quienes ya estaban recibiendo asistencia inicial por parte de transeúntes, entre ellos un médico y personal de enfermería que se encontraban ocasionalmente en la zona.

Los heridos fueron estabilizados en el lugar, inmovilizados y posteriormente trasladados en dos ambulancias del Hospital Isola hacia la ciudad. De acuerdo al parte brindado, las lesiones incluían cortes y raspaduras, aunque ninguno de los ocupantes sufrió pérdida de conocimiento.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Brújulas sin cielo en un mundo de lobos: Manual de resistencia para el 2026»

«Brújulas sin cielo en un mundo de lobos: Manual de resistencia para el 2026»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Javier Milei, líderes

Milei se luce en el exterior
Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín
Etiquetas: lorena villaverde, Martín Soria

Soria no se olvidó de Villaverde

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: alerta amarilla, alta temperatura, chubut

Alerta amarilla por alta temperatura en la zona oeste de Chubut
Etiquetas: contrataciones, DESREGULACIÓN DEL ESTADO, Estado Nacional

El Gobierno suspendió contrataciones del sector público, con excepciones
Etiquetas: alerta, Bariloche, El Bolsón, incendios

Alto riesgo de incendios forestales en Bariloche y El Bolsón