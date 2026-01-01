Voraz incendio en la planta de Conarpesa



Un incendio de gran magnitud se registró este jueves en el predio de la empresa Conarpesa, en Puerto Madryn. El fuego se generó en la zona de depósito de la planta pesquera. Varias dotaciones de bomberos voluntarios intervinieron en el lugar para evitar la propagación de la llamas en una jornada con intenso viento en la ciudad.

Según trascendió, el origen del incendio sería una explosión en un depósito por un tablero eléctrico en un sector de mucha combustión, agravado por el viento persistente que genera la propagación a otro predio.

De acuerdo al informe de Bomberos, el aviso fue recibido a las 12:25 en la guardia de bomberos y ocurrió en simultáneo con el aviso de un principio de incendio de basural en el GIRSU y atendiendo una voladura de techo.

Cuando el primer móvil arribó a la planta pesquera constató la existencia de incendio de pastizales, fuga de amoníaco, así como el incendio generalizado de dos galpones. Además, del riesgo de propagación a otras pesqueras.

En el lugar se desplegó un amplio operativo que incluyó siete móviles, así como la presencia de la mayoría del personal de los bomberos voluntarios de Madryn.

Junto a ello, se informó que las 14:55 arribó el móvil N°35 de bomberos voluntarios de Trelew que inmediatamente se dirigió a incendio de vivienda en Barrio Los Álamos. Además, se espera la llegada de un móvil con capacidad de 10.000 litros de los bomberos voluntarios de Rawson.

El fuego fue circunscripto en la zona de los galpones donde hay material acumulado y que mantiene vivo al siniestro.