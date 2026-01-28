ADOQUINADO - GUSTAVO SASTRE - PUERTO MADRYN

Sastre: «El plan mixto de adoquinado sigue avanzando en los barrios de Puerto Madryn»

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, volvió a destacar los alcances del Plan Mixto de Adoquinado, que comenzó a desarrollarse hace meses y que está generando excelentes resultados. Esto fue en el marco de la inauguración de la calle Domecq García, donde el Jefe Comunal dialogó con vecinos del sector.

Cabe destacar que actualmente se están llevando a cabo distintas mejoras de infraestructura de estas características de manera simultánea en diversos puntos de la ciudad, avanzando a muy buen ritmo y con respuestas concretas para los vecinos.

Al respecto, el Intendente dijo: «Hace tiempo que venimos avanzando a gran ritmo con el Plan Mixto de Adoquinado en los distintos barrios de Puerto Madryn, siendo una excelente noticia para todos los vecinos«.

«En este caso, inauguramos la pavimentación en la calle Domecq García, junto a quienes viven en el sector. Así, vamos a seguir avanzando en cada punto de la ciudad», precisó el Jefe Comunal.

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

