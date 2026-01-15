Santilli retoma reuniones con gobernadores

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá este jueves con los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Juan, Marcelo Orrego, al retomar la gira por las provincias en busca de apoyos para la reforma laboral.

Sin horario definido aún, la cita con Cornejo será por la mañana, mientras por la tarde Santilli hará lo propio con Orrego, indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Cornejo fue uno de los gobernadores aliados que ya anticipó su respaldo a la reforma laboral, que el Gobierno pretende sancionar en febrero, e incluso reclamó un mayor endurecimiento de esa iniciativa.

“La reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, sostuvo el mandatario provincial en una entrevista con un medio local.

Cómo sigue el tour

El viernes a las 14, en tanto, será el turno de la reunión de Santilli con el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, a quien el funcionario iba a ver el martes último antes de que el vuelo desde Santa Rosa debiera suspenderse por las condiciones climáticas en esa provincia.