Santilli recibe a Ziliotto para avanzar en la negociación por la reforma laboral



El ministro del Interior, Diego Santilli, recibe esta tarde al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en el marco de los intercambios con mandatarios provinciales aliados en la búsqueda de los votos necesarios que le permitan aprobar la Reforma Laboral.

La reunión será en Casa Rosada, a las 15, a pedido del pampeano que evitó el desplazamiento del funcionario a su territorio. Es llamativa la sede debido a que el resto de los contactos se da en las provincias.

Desde la primera semana de enero, el exlegislador del PRO se muestra activo en la idea de reactivar el canal de diálogo con los gobernadores aliados para dar inicio a la negociación por la aprobación del proyecto de Reforma Laboral que se tratará a principios de febrero.

En la previa al intercambio, desde la gobernación de La Pampa revelaron que el peronista está abierto a modernizar el sistema laboral, pero marcó reparos en torno al articulado.

“No preocupa el tema de una reforma. Seguramente es necesaria, pero hay que ver para qué y cómo. Si la idea es precarizar no estamos de acuerdo”, plantearon ante esta agencia, y sumaron: “Será cuestión de ver qué predisposición hay a dialogar y consensuar o si se trata solo de imposiciones”.

La última visita de Ziliotto data del 5 de diciembre, cuando anticipó que rechazaría el Presupuesto 2026. Tras aquel contacto con el ministro del Interior y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobernador expuso el reclamo de la deuda de Nación que ubica en 400.000 millones correspondientes al déficit previsional.

Como expresó en aquel entonces, La Pampa es de las provincias que no transfirió sus cajas jubilatorias a la Nación y no perciben pagos mensuales actualizados por parte de la ANSES.

Asimismo, la agenda de Santilli continuará con una nueva visita el miércoles a la provincia de Chubut, donde recorrerá las zonas afectadas por el incendio forestal que azota al municipio de El Hoyo. Lo hará junto al gobernador Ignacio Torres, y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Para el jueves, viajará a Mendoza para reunirse con el gobernador aliado Alfredo Cornejo, uno de los que anticipó su respaldo al proyecto e incluso reclamó un mayor endurecimiento del mismo. “La Reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, sostuvo en una entrevista con un medio local.

El viernes, la mesa política encabezada por Manuel Adorni y compuesta por Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín y Eduardo “Lule” Menem, Santiago Caputo e Ignacio Devitt volverá a reunirse para terminar de definir la estrategia legislativa que le permita al Ejectuvo anotarse un nuevo triunfo.

