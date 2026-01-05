Rotundo éxito en el inicio de las visitas guiadas a la planta de ALUAR



Con cupos completos, se inició este lunes el programa de visitas guiadas a Aluar que en forma conjunta organiza la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Turismo con Aluar SAIC. El próximo viernes se inician las visitas al Parque Eólico.

Las actividades son gratuitas, requieren inscripción previa en la Secretaría de Turismo y están destinadas a turistas y residentes. Las salidas hacia la empresa serán los lunes y miércoles a las 9:30 y 14 horas. En tanto, el circuito al Parque Eólico comenzará los viernes a las 9:30 horas. Todas las propuestas cuentan con un guía a bordo del transporte para brindar información y acompañamiento al público durante la experiencia.

La iniciativa estará vigente durante enero y febrero, con el objetivo de ofrecer a turistas y residentes la posibilidad de conocer en profundidad la producción de aluminio desarrollada en la ciudad y el funcionamiento de uno de los principales proyectos locales de energías renovables.

Las inscripciones deberán realizarse de manera presencial en la Secretaría de Turismo (Avenida Roca 223), de 8:30 a 21 horas, la semana correspondiente a las salidas previstas. Estarán vigentes cada semana hasta completar el cupo disponible para cada fecha. La salida a estas visitas se realizará desde la Fuente de la Ciudad, ubicada en Avenida Roca y 28 de Julio.

Es importante destacar que en el caso de la participación de menores de edad, éstos deben estar acompañados, sin excepción de un adulto a cargo. Para realizar consultas, los interesados podrán comunicarse a los Whatsapp de la Dirección de Atención al Visitante al 2804665688 / 2805067724.

Planta de ALUAR

Aluar Aluminio Argentino abre sus puertas para que turistas y residentes accedan a una experiencia única sobre los procesos productivos que allí se desarrollan. El trayecto tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con la guía de especialistas.

Si bien la actividad no tiene costo, el cupo será de 31 personas por salida, debido a la capacidad del vehículo. Los menores de 18 años deberán participar acompañados por un adulto responsable.

Visita al Parque Eólico

También se ofrecerá un acercamiento al Parque Eólico Aluar (PEAL), inaugurado en 2017 para abastecer parte de la demanda energética de la planta mediante fuentes renovables. El predio se encuentra en la estancia «El Llano», a 20 kilómetros de Puerto Madryn, y abarca una superficie de 10 mil hectáreas.

El itinerario tendrá una duración aproximada de dos horas y media. Las salidas comenzarán el viernes 9 de enero, con un cupo de 22 personas por turno debido a la capacidad del transporte habilitado para ingresar al parque. Los menores de 18 años deberán asistir acompañados por un mayor responsable.