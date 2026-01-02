River inicia su pretemporada en San Martín de Los Andes

Esta noche, el plante de River Plate emprenderá su viaje hacia la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes donde comenzará la parte física de la pretemporada.

Esta será la cuarta preparación que el conjunto comandado por Marcelo Gallardo realizará en la localidad cordillerana neuquina, ya que, anteriormente, estuvo en 2020, 2022 y 2024.

Destino pretemporada

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo arribará esta noche al aeropuerto Aviador Carlos Campos cerca de las 21:00, mientras que el traslado al hotel Loi Suites Chapelco se concretará alrededor de las 22:00 donde se espera que sea recibido por una gran cantidad de hinchas que organizaron un banderazo allí.

Esta tarde, previo al viaje, «El Millo» realizará su último entrenamiento en el River Camp del municipio bonaerense de Ezeiza y, cerca de las 19:00, emprenderá viaje hacia Neuquén.

Sigue con amistosos

A diferencia de años anteriores, esta estadía en suelo neuquino será más corta ya que el sábado 10 de enero viajará a Uruguay, precisamente a la ciudad de Maldonado, para disputar la Serie Río de la Plata donde enfrentará a Millonarios de Colombia el domingo 11, desde las 21 horas, en el estadio Domingo Burgueño Miguel y, en el mismo recinto, jugará ante Peñarol de Montevideo el sábado 17 a las 22 horas.

Un calendario sin Libertadores y con refuerzos

Para esta temporada 2026 que se iniciará a fines de enero con su visita a Barracas Central por la primera fecha del Grupo B del Torneo Apertura, Gallardo ya cuenta con dos refuerzos que llegaron hace algunos días: los mediocampistas Anibal Moreno y Fausto Vera, ambos provenientes del fútbol brasileño.

Moreno arribó a River proveniente de Palmeiras por 7 millones de dólares y firmó contrato hasta diciembre de 2029. El ´Millonario´ compró la totalidad de la ficha del mediocampista que en Argentina jugó en Newell´s Old Boys de Rosario y Racing.

Por su parte, Fausto Vera llega a River a préstamo por un año desde el Atlético Mineiro, con cargo de 500 mil dólares y con una opción de compra de 4 millones de dólares