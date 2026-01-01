Recomendaciones para un turismo responsable en Chubut

Ante el importante movimiento turístico que se espera para esta temporada de verano, las autoridades de Chubut brindan una serie de recomendaciones para quienes transiten por las rutas provinciales, en el marco del «Plan Verano Seguro».

Desde la Subsecretaría de Seguridad Vial se hizo especial hincapié en la necesidad de realizar una planificación previa y rigurosa, teniendo en cuenta las amplias distancias que caracterizan a la región y la importancia de un descanso adecuado para evitar siniestros.

Planificación y descanso en ruta

En este sentido, se recomienda programar la hoja de ruta con antelación, estableciendo paradas de descanso de forma obligatoria cada dos horas o cada 200 kilómetros recorridos.

Asimismo, resulta fundamental evitar la conducción en horarios donde el cansancio suele manifestarse con mayor intensidad, como la madrugada o inmediatamente después del almuerzo.

Además, se recomienda verificar el estado de neumáticos, frenos, luces, niveles de agua y aceite como así también el funcionamiento de cinturones de seguridad, matafuegos y balizas.

Abastecimiento

En cuanto a la circulación, se advierte sobre la complejidad de las superficies de ripio, que requieren extremar las precauciones para no perder el control del rodado. Por tal motivo, se solicita no superar los 60 km/h en estos tramos y disminuir la velocidad al cruzarse con otros vehículos para minimizar el impacto de piedras.

De igual manera, se recuerda la importancia de mantener siempre el tanque de combustible lleno, dado que en ciertas zonas y Áreas Naturales Protegidas las distancias entre puestos de despacho pueden ser muy extensas.

Documentación requerida

Respecto a la documentación indispensable para transitar sin contratiempos por el territorio provincial, es obligatorio portar la licencia de conducir vigente, la cédula verde o azul del automotor y el comprobante de seguro al día.

En el caso de la identificación personal, los ciudadanos argentinos o de países limítrofes deberán circular con su DNI, mientras que los viajeros provenientes de países no limítrofes deben contar con su pasaporte actualizado y el seguro de asistencia correspondiente, consultando previamente los requisitos de visado en sus respectivas embajadas.

Equipamiento y salud

Por otra parte, dadas las altas temperaturas el Gobierno Provincial recuerda la importancia de viajar con provisiones suficientes de agua, alimentos y un botiquín básico de primeros auxilios.

Es importante considerar que al ingresar a las ANP la señal telefónica puede variar, por lo que ante cualquier eventualidad se deberá acudir a los guardafaunas, quienes poseen equipos de radio para emergencias.

Asimismo, se recomienda el uso de protector solar con filtro UV, anteojos de sol y vestimenta adecuada que incluya calzado de trekking y abrigos rompevientos, necesarios para protegerse de los vientos del sur característicos de la zona.

Prevención y números de emergencia

Los operativos de controles dispuestos por el Gobierno del Chubut con un importante despliegue de personal en terreno y una conducción responsable de la ciudadanía son los aspectos claves de la mejor prevención para que las vacaciones de verano se puedan disfrutar en plenitud en los destinos turísticos y atractivos naturales que tiene nuestra provincia.

Es en este sentido que, se le recuerda a la población que ante cualquier emergencia o detección de fauna en peligro, se encuentran habilitadas las líneas gratuitas 100 (Bomberos), 101 (Policía), 103 (Defensa Civil), 105 (Emergencia Ambiental) y 106 (Emergencias Náuticas).