Milei encara una intensa agenda en Suiza



El presidente Javier Milei partió el lunes por la noche rumbo a Zurich, Suiza, donde cumplirá con una extensa agenda de actividades que incluye su disertación en el Foro Económico de Davos y encuentros con banqueros y empresarios.

El mandatario viaja acompañado de los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También lo hará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La delegación presidencial partió a las 21 del lunes, con planes de aterrizar a las 15:30 del martes, que incluye un encuentro con el emprendedor británico Maurice Ostro, a las 21 (hora local). Se trata del titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos.

Para el miércoles 21 de enero, el mandatario tiene previsto un breve saludo para las 10.05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro.

Algunos minutos más tarde, participará del Country Strategy Dialogue on Argentina, donde compartirá un encuentro de trabajo con CEOs y directivos de importantes empresas y holdings. Se trata de una reunión que apuesta a fomentar nuevas alianzas y facilitar el diálogo entre las naciones.

A las 11.30, se reunirá con CEOs de bancos globales y a las 15.30, se verá con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro. Allí tomará la palabra luego de su par republicano Donald Trump, con quien se espera que se cruce aunque no hay pedido formal de audiencia.

El jueves, el mandatario dará una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.

A las 18 (14 en la Argentina), el vuelo especial que transporta al libertario y la comitiva, que cuenta con agenda propia, emprenderá el regreso al país. El aterrizaje será el viernes 23 de enero a las 6.

