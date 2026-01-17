JAVIE MILEI - JESÚS MARÍA

Milei en el escenario de Jesús María

En una noche cargada de simbolismo político y tradición, el presidente Javier Milei revolucionó la 60° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. El mandatario no solo fue ovacionado por el público, sino que se animó a subir al escenario para entonar estrofas de «Amor Salvaje» junto al Chaqueño Palavecino, a quien definió como «un grande».

Acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Milei arribó al anfiteatro José Hernández cumpliendo con la promesa de visitar la provincia que fue clave en su victoria electoral. «Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa», lo recibió el cantor salteño desde las tablas.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Explorando la ciencia, bajo la lupa filosófica

Explorando la ciencia, bajo la lupa filosófica

TERMÓMETROS

Etiquetas: javie milei, jesús maría

Milei en el escenario de Jesús María
Etiquetas: Casa Rosada, Javier Milei

Milei con exsecuestrados por Hamas
Etiquetas: INSULTOS, Javier Milei, REDES SOCIALES

Insultos a la orden

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: incidente de tránsito, puerto madryn

Embistió a dos motociclistas y se dio a la fuga
Etiquetas: Donald Trump, Javier Milei, “Board of Peace”

Trump convocó a Milei a participar del “Board of Peace”
Etiquetas: LUCIANO BENAVIDES, motos, Rally Dakar, TRIUNFO

Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Rally Dakar