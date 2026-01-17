Milei en el escenario de Jesús María

En una noche cargada de simbolismo político y tradición, el presidente Javier Milei revolucionó la 60° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. El mandatario no solo fue ovacionado por el público, sino que se animó a subir al escenario para entonar estrofas de «Amor Salvaje» junto al Chaqueño Palavecino, a quien definió como «un grande».

Acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Milei arribó al anfiteatro José Hernández cumpliendo con la promesa de visitar la provincia que fue clave en su victoria electoral. «Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa», lo recibió el cantor salteño desde las tablas.