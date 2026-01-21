Milei en Davos: “Justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda”



El presidente Javier Milei afirmó hoy que el capitalismo de libre empresa no solo es una “doctrina justa”, sino que “es eficiente y es el que genera una mayor tasa de crecimiento”, al realizar un extenso análisis sobre eficiencia y justicia, tras lo cual señaló que la oposición entre ambos conceptos es falsa. “Lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto”.

Las declaraciones las vertió al exponer en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, donde se encuentran los principales líderes mundiales, bajo el lema “Un espíritu de diálogo”.

El Presidente sostuvo que “solo los principios éticos subyacentes en la cultura occidental pueden servir como criterio de eficiencia a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas”, y reclamó que “la defensa del sistema capitalista de libre empresa debe estar basada en su virtud ética y moral”.

En ese marco, advirtió que dejar de lado los valores éticos y morales deriva en políticas injustas que conducen al colapso no solo económico, sino también social, con el riesgo de poner en peligro a la propia civilización occidental.

A modo de ejemplo, señaló que en sus dos años de gestión se extirpó un déficit fiscal del 15 % del PIB, se redujo la inflación del 300 % al 30 %, cayó el riesgo país en 2.500 puntos básicos y la pobreza descendió del 57 % al 27 %, como resultado de políticas públicas guiadas por valores éticos y morales.

Más adelante, valoró la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al afirmar que a los sectores vulnerables “hemos dejado de regalarles el pescado para enseñarles a pescar y, si es posible, motivarlos a que creen su propia empresa”.

En su discurso, el mandatario volvió a cuestionar al socialismo y citó el caso de Venezuela, donde, sostuvo, se instauró “una narcodictadura sangrienta, cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente americano”.

Finalmente, concluyó que “el mundo ha comenzado a despertar” y que la mejor prueba de ello es lo que ocurre en América, con el renacer de las ideas de la libertad.

El mandatario viajó al Foro acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En Suiza desarrolla una amplia agenda de reuniones con mandatarios extranjeros, empresarios y medios de comunicación.