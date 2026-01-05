BOMBEROS VOLUNTARIOS - BRIGADISTAS - CHOLILA - INCENDIO FORESTAL

Logran contener el incendio forestal en Cholila


A través de un informe técnico, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego precisó que tras una jornada de arduo trabajo por parte de brigadistas, bomberos y personal de apoyo, el incendio forestal en la zona de Cholila, fue contenido.

Desde el inicio, el fuego presentó rápida propagación con comportamiento extremo y, por tal motivo, la cartera de Bosques chubutense solicitó apoyo operativo al personal de las bases cercanas.

A partir de las acciones realizadas con herramientas manuales, autobombas y el apoyo de medios aéreos provistos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego – AFE, se pudo dar por contenido el incendio al final de la jornada.

Este lunes está previsto que los combatientes lleven adelante recorridos sobre el perímetro y, al mismo tiempo, efectúen tareas de enfriamiento sobre puntos calientes.

Hubo una rápida respuesta, lo cual permitió contener el siniestro ígneo en cuestión de horas. Fue una ardua labor los brigadistas y la colaboración de diversas instituciones.

Participan las bases pertenecientes a Cholila, Golondrinas, Epuyén, Lago Puelo y El Maitén, como así también los bomberos voluntarios de la localidad cordillerana y personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

