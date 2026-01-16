La reforma laboral dominó la reunión de la mesa política del Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió en su despacho de Casa Rosada a los alfiles libertarios que encarnan la estrategia legislativa que deberán desplegar para la aprobación de la Reforma Laboral.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, el primero en llegar a Balcarce 50 fue el ministro coordinador, quien retomó la actividad presencial luego de asumir sus responsabilidades de manera remota durante los primeros días del mes.

Lo siguió el ministro del Interior, Diego Santilli, y a posterior, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Los últimos en llegar fueron el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Asimismo, completaron la nómina de presentes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt. También participó el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem.

Se trata del primer encuentro del año, que duró poco más de dos horas y se celebró sin la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con la idea de afinar la línea que las espadas legislativas se darán para intentar anotarse un nuevo triunfo tras la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

Además de la reforma, aún queda en el haber la Ley de Glaciares y la Reforma del Código Penal que podría posponerse para el período ordinario del Congreso Nacional que iniciará a partir del 1° de marzo.

De esta forma, esta mañana, los funcionarios y espadas legislativas intentaron saldar algunos debates sobre el proyecto, dado que un sector estaba abierto a introducir cambios y otro se resistía, y el vínculo que mantendrán con los mandatarios provinciales que cuestionan algunos puntos del apartado tributario y exigen compensaciones.