EXPLOSIVOS - LAGO EPUYÉN - POLICÍA DE CHUBUT

La Policía del Chubut retiró explosivos del Lago Epuyén


La Policía del Chubut llevó adelante un rastrillaje subacuático en el interior del lago Epuyén, en la zona del Parque Municipal Puerto Bonito, con el objetivo de retirar explosivos en el marco de una investigación que se viene llevando adelante.

El procedimiento fue desarrollado de manera conjunta por personal del Área Brigada de Investigaciones, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) Rawson, la Sección Guardia de Infantería Esquel y la División Explosivos.

Para el desarrollo de las tareas se utilizaron dos embarcaciones, dos equipos de buceo autónomo, tres equipos de snorkeling y dos imanes de rastreo.

Luego de varias horas de trabajo, el personal interviniente logró la detección y secuestro de una granada de mano de ejercicio de Fabricaciones Militares, modelo FMK8, la cual fue retirada del lugar conforme a los protocolos de seguridad vigentes y puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

En total, se contabilizaron seis granadas de mano, de las cuales cinco fueron halladas durante el mes de diciembre pasado y la restante fue detectada mediante las tareas realizadas por efectivos policiales en el interior del lago, quienes continúan con los trabajos de investigación y la búsqueda de otros posibles artefactos explosivos en la zona.

