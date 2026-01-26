La 4ta. edición de la carrera de ciclismo «Dino Bike» con ganadores en Trelew

Este domingo se llevó a cabo la 4ta. edición de la competencia «Dino Bike», en una jornada que fue una fiesta del ciclismo en Trelew.

Con más de un centenar de pedalistas, la prueba tuvo como epicentro la réplica del dinosaurio Patagotitan en el acceso norte de Trelew, y tuvo dos distancias: 20km promocional y 40km competitiva.

Pereira y Vulcano fueron los más rápidos

En cuanto a ganadores, en la distancia mayor, el vencedor en caballeros fue Emiliano Pereira, escoltado por Gabriel Antorena y Leandro Vargas; mientras que en damas se impuso Patricia Vulcano, segunda fue Lorena Acosta y tercera Verónica Saavedra.

Por su parte, en los 20k, el ganador fue Maximiliano Almonacid, seguido por Mario Melipil y Gabriel Flores; y en mujeres cruzó primera la meta Alejandra Fuentes, y luego llegaron Florencia Palavecino y Patricia Simón.

Los próximos eventos

Haro adelantó que el 8 de febrero se va a realizar una nueva edición del «Desafío Las Bardas» y el 8 de marzo la segunda de «La Corrida de la Mujer».

Ciclismo – Carrera «Dino Bike»

Principales ubicaciones

CABALLEROS 40K

1° Pereira Emiliano 01:05:37

2° Antorena Gabriel 01:05:40

3° Vargas Leandro 01:06:41

4° Galdames Mac Burney 01:07:38

5° Villar Daniel 01:07:39

6° Mansilla Sergio 01:08:33

7° Kovalski Daniel 01:09:22

8° Iparraguirre Roberto 01:09:49

9° Gacitua Fabricio 01:09:53

10° Novelli Arturo 01:09:58

DAMAS 40K

1° Vulcano Patricia 01:21:23

2° Acosta Lorena 01:22:56

3° Saavedra Verónica 01:30:20

4° Ibáñez Oriana 01:30:24

5° De Bernardi Mariana 01:33:38

6° Fernández Marianella 01:34:45

7° Calarco María Luz 01:38:41

8° Adaro Laura 01:40:28

9° Tolosa Liliana 01:41:40

10° Rubilar Florencia 01:41:47

CABALLEROS 20K

1° Almonacid Maximiliano 39:40

2° Melipil Mario 41:14

3° Flores Gabriel 41:23

4° Lefimán Juan 41:36

5° Serón Uriel 42:20

DAMAS 20K

1° Fuentes, Alejandra 45:24

2° Palavecino, Florencia 50:31

3° Simón Patricia 51:52

4° Obredor Florencia 54:48

5° Rodríguez María 55:06