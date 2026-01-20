DAVOS - JAVIER MILEI

Javier Milei llegó a Davos y este miércoles brinda su discurso


El presidente Javier Milei arribó este martes a la ciudad suiza de Davos, donde participará en el Foro Económico Mundial, uno de los eventos más importantes para el Gobierno en el que expondrá por tercera vez las ideas libertarias de su gestión.

El mandatario viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Explorando la ciencia, bajo la lupa filosófica

