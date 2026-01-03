Fiesta de la Cereza: Los Antiguos cerca del 100% de ocupación



La 35° edición de la Fiesta Nacional de la Cereza se llevará a cabo del 9 al 11 de enero, como parte de lo que se presenta como el primer gran evento del año para la zona norte de la provincia. Esta festividad es la que da apertura a una serie de fiestas populares que se desarrollan durante los meses de enero, febrero y marzo en Santa Cruz.

A lo largo de todo el fin de semana, e incluso durante los días previos y posteriores al festival, los visitantes pueden recorrer las chacras realizando degustaciones de dulces caseros y tortas elaboradas a base de frutos rojos, hay diversos atractivos como shows musicales y las ya clásicas jineteadas.

Los Antiguos, considerada capital nacional de la cereza puesto que posee un microclima que favorece su cultivo, el cual fue introducido en la región durante la década de 1970, y significó toda una innovación en el perfil productivo de la ciudad. Además de incorporar a esta fruta fina como producto distintivo de la ciudad, alteró la forma de concebir la producción ya que fomentó el espíritu asociativo y colectivista en el cultivo.

Entre otras actividades, la Fiesta Nacional de la Cereza incluye concursos de pesca, actividades náuticas, juegos playeros, murgas, concursos de barriletes y una mini escuela de kayak.

En esta ocasión, a una semana de la realización del festival, TiempoSur dialogó con Zulma Neira, intendenta de la ciudad de Los Antiguos, quien manifestó que “las expectativas que tenemos son muy favorables. La verdad es que ante todo el contexto que estamos atravesando, lo que fue el año pasado, con ciertas complicaciones que hubo a nivel general, se logró solucionar con mucha predisposición, con mucha voluntad de todo el equipo de trabajo y de toda la localidad, asique nos preparamos con mucho optimismo para lo que es el festival. Ya está todo cerrado, está todo coordinado, estamos a pocos días de nuestra fiesta”.

Neira comentó que el equipo de promoción visitará distintas localidades de la zona norte de la provincia, aunque aseguró que “las reservas están casi en un 100%, la verdad que está absolutamente casi todo completo. Hubo muchas reservas anticipadas y eso nos da la pauta que la gente opta por el mes de enero en la localidad de Los Antiguos, sobre todo al haber confirmado el Festival de la Cereza”. La recomendación desde la cartera de turismo es consultar las páginas oficiales del municipio.

En otro tramo de la entrevista, la intendente manifestó que siempre es importante poder generar el movimiento económico interno, por lo que remarcó que “es muy importante para el movimiento económico poder garantizar obviamente los salarios. Estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos para poder garantizar que antes del Festival de la Cereza ya pudiesen cobrar. Esta semana ha sido corta, nos estamos preparando ya para hacer la liquidación la semana que viene”.