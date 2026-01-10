Falleció Mateo Suárez, histórico referente de la UOCRA en Puerto Madryn



El sindicalismo de la construcción de Puerto Madryn está de luto tras confirmarse este sábado el fallecimiento de Mateo Suárez, una figura emblemática de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en la región.

Suárez, quien se desempeñó durante décadas como uno de los dirigentes más reconocidos del gremio en la ciudad, deja una huella profunda en la vida laboral y sindical local. Su trayectoria estuvo marcada por una fuerte presencia territorial y un compromiso sostenido con la defensa de los derechos de los trabajadores de la construcción, en contextos de crecimiento urbano y alta demanda de mano de obra.

En los últimos años, problemas de salud habían limitado su actividad pública, lo que impulsó una transición ordenada dentro de la UOCRA: Javier Moya asumió temporalmente la conducción regional, garantizando la continuidad institucional y el funcionamiento cotidiano del sindicato. Esta reorganización no generó conflictos internos y permitió sostener la estructura gremial en la ciudad.

La noticia de su muerte generó repercusiones en distintos sectores del movimiento obrero local, donde Suárez era valorado por los vínculos construidos a lo largo de su extensa carrera, y por su papel en momentos clave para la organización de los trabajadores de la construcción en Puerto Madryn.