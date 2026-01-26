BOCA JUNIORS - FUTBOL

En su debut en el Apertura, Boca venció a Riestra

Boca Juniors venció 1-0 a Deportivo Riestra en La Bombonera, por la 1° fecha del Torneo Apertura 2026.

Lautaro Di Lollo marcó el único gol del encuentro, logrando así que «El Xeneize» sume sus priemros tres puntos en el certamen.

 

Victoria y festejo «Azul y oro»

Durante el transcurso del primer tiempo, Boca desplegó una interesante estrategia ofensiva que generó diversas oportunidades de gol. Sin embargo, Deportivo Riestra realizó un importante esfuerzo en el aspecto defensivo y complicó la fluidez ofensiva de su contrincante.

De esta forma, con un arco cerrado gracias a la impecable actuación del guardameta Ignacio Arce, el “Malevo” frustró a su rival y firmó el 0-0 en el cierre de los primeros 45 minutos del partido.

En el complemento, el conjunto «Xeneize» que comanda Claudio Úbeda, regresó al terreno de juego con una actitud diferente, que se observó reflejada en el desarrollo del aspecto ofensivo del elenco local.

En el minuto 32 del segundo tiempo, el defensor Lautaro Di Lollo empujó la pelota dentro del arco tras un cabezazo ejecutado dentro del área chica.

En los instantes finales, Riestra realizó un importante esfuerzo para rescatar el empate en La Bombonera, pero las imprecisiones en las definiciones y la intensa marca de su contrincante frustraron el objetivo y determinaron su caída en la primera fecha del torneo argentino de Primera División.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

TERMÓMETROS

Etiquetas: andrea cristina, Carlos Linares, edith terenzi, senadores

Asistencia perfecta
Etiquetas: javie milei, jesús maría

Milei en el escenario de Jesús María
Etiquetas: Casa Rosada, Javier Milei

Milei con exsecuestrados por Hamas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: casa rosda, MANUEL ADORNI, mesa política, Sesiones extraordinarias

El temario de extraordinarias en la agenda de la mesa política
Etiquetas: Javier Milei, scott bessent

Bessent calificó a Milei como «un político de gran nivel»
Etiquetas: empleo, GNL, Río Negro

El Proyecto Argentina LNG anticipa un incemento del empleo en Río Negro