En su debut en el Apertura, Boca venció a Riestra

Boca Juniors venció 1-0 a Deportivo Riestra en La Bombonera, por la 1° fecha del Torneo Apertura 2026.

Lautaro Di Lollo marcó el único gol del encuentro, logrando así que «El Xeneize» sume sus priemros tres puntos en el certamen.

Victoria y festejo «Azul y oro»

Durante el transcurso del primer tiempo, Boca desplegó una interesante estrategia ofensiva que generó diversas oportunidades de gol. Sin embargo, Deportivo Riestra realizó un importante esfuerzo en el aspecto defensivo y complicó la fluidez ofensiva de su contrincante.

De esta forma, con un arco cerrado gracias a la impecable actuación del guardameta Ignacio Arce, el “Malevo” frustró a su rival y firmó el 0-0 en el cierre de los primeros 45 minutos del partido.

En el complemento, el conjunto «Xeneize» que comanda Claudio Úbeda, regresó al terreno de juego con una actitud diferente, que se observó reflejada en el desarrollo del aspecto ofensivo del elenco local.

En el minuto 32 del segundo tiempo, el defensor Lautaro Di Lollo empujó la pelota dentro del arco tras un cabezazo ejecutado dentro del área chica.

En los instantes finales, Riestra realizó un importante esfuerzo para rescatar el empate en La Bombonera, pero las imprecisiones en las definiciones y la intensa marca de su contrincante frustraron el objetivo y determinaron su caída en la primera fecha del torneo argentino de Primera División.