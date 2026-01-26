El Proyecto Argentina LNG anticipa un incemento del empleo en Río Negro
El Proyecto Argentina LNG integra la producción de Vaca Muerta con infraestructura de clase mundial en la costa atlántica rionegrina, abarcando toda la cadena de valor: producción, transporte, logística y exportación. Además de fortalecer la capacidad exportadora del país, impulsará inversiones clave en obras, instalaciones y servicios asociados, con un impacto positivo en la economía regional.
Al respecto, el Gobernador Alberto Weretilneck indicó que Argentina LNG pone a Río Negro en el centro del desarrollo energético del país, pero sobre todo pone a las y los rionegrinos primero. «Queremos que cada inversión se traduzca en trabajo local, en empleo digno y de calidad, y en oportunidades reales para nuestras familias. Este proyecto no es solo gas y exportaciones: es futuro, arraigo y desarrollo para nuestra provincia”, indicó.
La generación de empleo prevista contempla tanto la etapa de construcción e instalación de plantas y ductos, como la operación y el mantenimiento de los complejos productivos y logísticos. En paralelo, se implementarán programas de formación técnico-profesional, desarrollados junto a la Fundación YPF y diversas instituciones educativas de la región, orientados a cubrir los perfiles especializados que demandará el crecimiento de la industria energética.
Este enfoque apunta a garantizar que la mano de obra local acceda a empleos calificados, estables y de calidad, fortaleciendo el arraigo y el desarrollo regional. Estas políticas se complementan con iniciativas previas en energía, minería sostenible y regulación de servicios públicos, que durante 2024 alcanzaron a más de 3.000 personas en distintos sectores productivos.
De este modo, Río Negro refuerza su rol estratégico en el mapa energético nacional e internacional, transformando la inversión energética en empleo, capacitación y desarrollo productivo para toda la provincia.