El Gobierno elimina el pago de aportes obligatorios para las empresas de Tierra del Fuego



El Gobierno nacional redujo a cero los aportes mensuales que las industrias radicadas en Tierra del Fuego debían realizar al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP).

La medida busca compensar la pérdida de competitividad generada por cambios en el escenario tributario y arancelario nacional que afectaban la ecuación económica de las compañías, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

El sector industrial, representado por la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), solicitó esta revisión ante el impacto de las medidas de desregulación económica vigentes.

Según los informes técnicos, las condiciones actuales ponían en riesgo la capacidad productiva y el sostenimiento del empleo en la provincia.

La decisión fue comunicada a través de la Resolución 20/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Hasta esta disposición, las empresas adheridas al régimen de promoción industrial debían realizar un aporte obligatorio equivalente al 15 % del beneficio obtenido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las ventas de sus productos.

Con la nueva norma, esta alícuota se fija en el 0 % para todas las empresas que operan bajo el marco de la Ley 19.640 y sus prórrogas.

La resolución especifica que esta reducción no libera a las empresas de cumplir con los proyectos de inversión propios que ya fueron aprobados por el comité ejecutivo del fondo.

En caso de incumplimiento, las firmas deberán integrar los aportes no realizados junto con los intereses correspondientes.

La medida tendrá vigencia mientras se mantengan las condiciones económicas que motivaron su implementación.