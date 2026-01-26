El fuego se reactivó en Los Alerces



El incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces, experimentó la reactivación de varios focos en las últimas horas. Brigadistas y bomberos luchan sin descanso contra las llamas. Ya son más de 22 mil hectáreas arrasadas por los incendios forestales en la zona cordillerana de Chubut. El fuego en Los Alerces no da tregua y siguen llegando refuerzos de todo el territorio nacional, y del vecino país de Chile. Cholila se encuentra en alerta máxima.

Este lunes, brigadistas y personal de apoyo realizaron una recorrida desde las 6 de la mañana por los distintos sectores, con el objetivo de analizar el avance del fuego y su comportamiento, lo que determinó una redistribución del personal de acuerdo a las necesidades del operativo, priorizando las áreas con presencia de viviendas.

En el sector de Villa Lago Rivadavia se construyeron líneas con herramientas manuales y se mantuvieron frías con el apoyo de autobombas, mientras que en el foco activo del área de Los Murmullos, personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) realizó trabajos de línea con herramientas manuales y equipos de agua.

Sobre el flanco derecho, hacia la cabeza del sector 2, brigadistas trabajaron para circunscribir dos focos activos con topadora, reforzando las tareas con equipos de agua, autobombas y herramientas manuales.

Al mediodía, en la zona de la Marta Marchand, se reactivó un foco, lo que implicó el traslado de la topadora para circunscribirlo, reforzando las tareas con herramientas manuales y medios aéreos. Asimismo, se realizaron lanzamientos sobre focos activos en la zona de Roberts, con resultados exitosos.

En simultáneo, personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut realizó recorridos y observaciones en la zona de Lago Lezama, mientras que personal de la Municipalidad de Esquel llevó adelante la movilización de una motoniveladora para el repaso de caminos y la ejecución de cortafuegos en el sector del foco ígneo de Laguna Villarino. También se realizaron repasos de caminos en la Comunidad Alto Río Percy.

Hasta el momento, el dispositivo coordinado por el Gobierno del Chubut, en conjunto con otras jurisdicciones y organismos nacionales, comprende brigadistas de las provincias de San Juan, Córdoba, San Luis, Santa Cruz y Río Negro, como así también el apoyo de la República de Chile con medios aéreos y bomberos. Además, participan distintas áreas de la Provincia, entre ellas la Subsecretaría de Protección Ciudadana, y Bomberos Voluntarios de Trevelin, Esquel, El Bolsón, Sarmiento, Rada Tilly, El Maitén y Comodoro Rivadavia, junto a maquinaria, 66 camionetas, 6 autobombas, 3 camiones, 4 cisternas, 2 camiones cisterna, 1 camión del Puesto de Comando, cinco automóviles y dos minibuses.