El crimen de Valeria Schwab se investiga como femicidio



La investigación por el asesinato de Valeria Schwab (38) continúa su curso con un equipo de fiscales e investigadores abocado al análisis exhaustivo de pruebas y peritajes. La causa quedó a cargo ahora de la fiscal María Laura Blanco, quien encabeza las medidas judiciales y coordina el trabajo con el Cuerpo Interdisciplinario Forense. Apenas se descubrió el crimen –el miércoles a la mañana- había intervenido el fiscal Marcelo Crettón, de guardia por la Feria Judicial.

En las últimas horas, los resultados preliminares de la autopsia se incorporaron al expediente, elemento clave para reconstruir las circunstancias del hecho. A partir de estos y otros indicios reunidos en la escena del crimen, el caso fue formalmente calificado como femicidio, en línea con estándares y protocolos internacionales que rigen la investigación de muertes violentas de mujeres.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) subrayaron la importancia de preservar la confidencialidad de las actuaciones. Según explicaron, la difusión de datos sensibles podría comprometer líneas investigativas en curso o afectar eventuales diligencias judiciales.

Paralelamente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que aporte cualquier información relevante que pueda contribuir al esclarecimiento del hecho. Las personas que cuenten con datos de interés pueden presentarse en la sede de la fiscalía, ubicada en Máximo Abásolo 980, o comunicarse a los teléfonos (0297) 4463701, 4462520 o 4462408.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.