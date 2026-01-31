El consorcio de Pablo Pires adquiere los activos de DLS en Chubut y Santa Cruz

La compañía Archer se desprende de su operación convencional para enfocarse en Vaca Muerta. La transacción incluye equipos de workover y pulling, y marca el ascenso de capitales regionales en las cuencas maduras.

La industria petrolera en la Cuenca del Golfo San Jorge atraviesa un profundo proceso de reconfiguración. En las últimas horas, se confirmó que la empresa DLS concretó la venta de su división operativa en Chubut y Santa Cruz a un consorcio de capitales regionales encabezado por el empresario comodorense Pablo Pires.

La operación marca la salida de otro gran jugador internacional del negocio convencional, siguiendo los pasos de gigantes como Halliburton, SLB y Weatherford, quienes han decidido mudar sus esfuerzos hacia la mayor rentabilidad que ofrece el shale de Vaca Muerta.

Los detalles de la transacción: Equipos y socios clave

El grupo comprador, liderado por Pires —vinculado a firmas como Vientos del Sur y SGA—, cuenta con una estructura societaria que suma a figuras de peso en el sector: Diego Trabuco y Javier Basso (referentes de Tango Energy, ex Grupo Aconcagua).

La adquisición incluye un bloque crítico de activos para la región:

Cerca de 20 equipos operativos: En su mayoría unidades de workover y pulling, herramientas esenciales para el mantenimiento de la producción en campos maduros.

Foco en el mantenimiento: El destino de los equipos perforadores que la firma posee en la zona aún está bajo análisis, aunque el énfasis inicial estará en sostener la actividad de los pozos existentes.

Fuente: RevistaPetroquímica