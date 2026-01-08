DEPORTIVO MADRYN - MAURICIO NIEVAS

El arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardíaco

El arquero Mauricio Nievas se descompensó y sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento de Deportivo Madryn, tras lo cual fue asistido de inmediato y trasladado a un centro de salud donde permanece internado.

El tenso momento ocurrió en la mañana del jueves en el predio del club del sur argentino y, según confirmaron fuentes médicas de la entidad, el futbolista de 27 años se desplomó durante la práctica.

El cuerpo técnico y el personal de salud actuaron con rapidez y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar gracias a que contaban con todos los elementos necesarios para la emergencia, lo que resultó clave para estabilizarlo.

Momentos después, Nievas fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Isola, donde permanece internado en la sala de terapia intensiva y el médico del plantel, Gustavo Acuña, informó que los primeros estudios realizados no arrojaron anomalías, aunque el estado de salud del futbolista continúa siendo reservado y continúa bajo estricta observación médica.

El arquero es oriundo de Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una de las piezas importantes del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2021, mientras que estuvo en la institución hasta 2024 y durante la temporada pasada jugó a préstamo en Germinal, en el Torneo Federal A, antes de regresar nuevamente al club portuario.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Brújulas sin cielo en un mundo de lobos: Manual de resistencia para el 2026»

«Brújulas sin cielo en un mundo de lobos: Manual de resistencia para el 2026»

TERMÓMETROS

Etiquetas: INSULTOS, Javier Milei, REDES SOCIALES

Insultos a la orden
Etiquetas: Javier Milei, líderes

Milei se luce en el exterior
Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: INSULTOS, Javier Milei, REDES SOCIALES

Insultos a la orden
Etiquetas: bomberos voluntarios, brigadistas, incendio forestal, puerto patriada

Refuerzan operativo contra incendios ante condiciones meteorológicas extremas
Etiquetas: Boca Juniors, futbol, MARINO HINESTROZA

Boca cerró su primer refuerzo de 2026