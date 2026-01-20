Dos lesionados en un vuelco sobre Ruta 1



Dos personas resultaron heridos tras protagonizar un vuelco en la rotonda de ingreso a Ruta Provincial N° 1, en Puerto Madryn. Viajaban en un VW Gol Trend 1.6GP. El conductor perdió el control del vehículo y volcó.

El personal de la Dirección de Tránsito realizó el test de alcoholemia al conductor que dio positivo ya que se le detectó 1,60 gramos de alcohol en sangre.

Según se informó, tanto el conductor del rodado como la acompañante poseen lesiones de carácter leve, quedando ambas personas en observación por el lapso de 6 horas.

En el lugar intervino personal policial, una dotación de bomberos voluntarios y personal del hospital Isola que trasladó al conductor y acompañante al centro asistencial para atenderlos de las heridas de carácter leves que presentaban.