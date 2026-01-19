Detienen a una banda de “abrecoches”

El Centro de Monitoreo de Puerto Madryn, dio la alerta que dos sujetos se encontraban intentando abrir las puertas de distintos vehículos en la intersección de calles Lewis Jones y Avenida Roca.

Luego de eso, ambos sujetos subieron a un Chevrolet de color gris, dándose a la fuga por Avenida Roca en dirección sur.

Al momento, personal policial de la Comisaría Primera logró dar con los fugitivos en Avenida Roca, entre calles R. S. Peña y 28 de Julio.

Al descender del móvil los uniformados, el conductor del Chevrolet emprende la fuga a gran velocidad, realizando una maniobra en “U” y continuando por calle 28 de Julio, iniciándose así una persecución en la que participaron distintas dependencias de la ciudad.

Durante su fuga, los ocupantes del vehículo fueron descartando elementos sustraídos, entre ellos equipos de comunicación y mochilas.

Finalmente, tras varios minutos, el Chevrolet es interceptado en calle Albarracín y Juan B. Justo, donde los móviles policiales de la Primera y del Área de Operaciones lograron encerrarlo, impidiendo que continúe su marcha.

Los delincuentes descendieron de manera voluntaria del rodado y fueron detenidos de forma inmediata.

Los “abrecoches” fueron identificados como María Consuelo Q. S. de29 años, Ezequiel G. S. de 25 años y Cristóbal Andrés M. M. de 32 años.