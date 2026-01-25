Detenidos por vender drogas en Playa Unión

En un complejo de departamentos en Playa Unión sobre Avenida Lezana al 2000, personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, tras una investigación de un mes, identificó y detuvo a A.C.A., un joven de 20 años que vendía droga.

La Policía recibió la denuncia anónima de una mujer y documentó varios movimientos de venta al menudeoque permitieron solicitar orden de allanamiento y requisa contra los ocupantes de los departamentos, que el juez federal Hugo Sastre otorgó.

Se secuestraron 212 gramos de marihuana (cogollos), varios envoltorios para la venta de cannabis, 72 dosis de cocaína, la réplica de una pistola, balanzas de precisión, celulares y recortes varios.

El fiscal adjunto Eduardo Vega también imputó a B.M.C., la hermana de 24 años del detenido.

El procedimiento fue desarrollado con el personal de la División Drogas Rawson a cargo del comisario Cristóbal Mauricio Ramos y colaboración del Grupo Antinarcóticos de la misma ciudad. Supervisó la diligencia el comisario mayor Javier Soto, jefe del Área Drogas Peligrosas y Leyes Especiales.

Fuente: Jornada