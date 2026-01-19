Destinarán más de $6.000 millones para afectados por el derrumbe en Comodoro Rivadavia



El Gobierno del Chubut lleva adelante un extenso programa de asistencia para las familias de Comodoro Rivadavia recientemente afectadas por el deslizamiento del Cerro Hermitte, en la zona del Kilómetro 3.

La iniciativa prevé la implementación de un plan de viviendas por más de $5.500 millones y un aporte inicial de $500 millones a la Municipalidad local, a través de un Aporte del Tesoro Provincial. Dichos fondos serán utilizados para cubrir los costos de alquiler de las personas evacuadas.

Relevamiento en terreno

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia se encuentra en permanente contacto con la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, atendiendo de manera inmediata las demandas urgentes que se presentan en el territorio, acompañando los procesos de evacuación y realizando un seguimiento constante de la situación.

Este miércoles se concretará el relevamiento definitivo, con vistas a llevar adelante una reunión de trabajo el día jueves, de la cual participará la ministra de Desarrollo Humano y Familia del Chubut, Florencia Papaiani, con el objetivo de coordinar acciones y definir las próximas medidas de asistencia.

Viviendas para los afectados

El programa de asistencia que la Provincia implementará en la ciudad de Comodoro Rivadavia prevé la construcción de viviendas, a través del sistema de construcción Steel Framing, con un monto estimado superior a los $5.500 millones.