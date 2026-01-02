Con Úbeda como DT y sin refuerzos, Boca Juniors comenzó con su pretemporada

Este viernes, el plantel de Boca Juniors y bajo las órdenes de Claudio Úbeda como entrenador, volvió a los entrenamientos en el predio que el club posee en Ezeiza y dio por iniciada la pretemporada.

El ´Xeneize´ volvió a las prácticas en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, siendo los jugadores sometidos a exámenes de rutina como es costumbre cada vez que inician las pretemporadas.

«El Xeneize» se entrena

El plantel de Boca, dirigido por Úbeda retornó a los entrenamientos sin refuerzos, pero con tres bajas dadas las salidas del colombiano Frank Fabra, el mediocampista Ignacio Miramón y el defensor Cristián Lema; en tanto que Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta para esta temporada.

Sin embargo, a pesar de no contar con refuerzos en este inicio de año, el técnico boquense sumó a la pretemporada a cuatro juveniles que fueron promovidos desde la Reserva dirigida por Mariano Herrón: los defensores Dylan Gorosito y Santiago Zampieri, el mediocampista Tomás Aranda y el delantero Leonel Flores.

En estos 23 días previos al inicio del Torneo Apertura, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme intentará pulir detalles con Atlético Nacional de Colombia por la llegada de Marino Hinestroza y apuntará a obtener los servicios del capitán y defensor de San Lorenzo, Gastón Hernández.

Ciclo oficial para Úbeda

Para Claudio Úbeda es este el inicio de su ciclo como entrenador de manera oficial, ya que este último semestre había sido de manera interina, teniendo en cuenta que había asumido en el cargo el pasado 8 de octubre y rápidamente logró encaminar al equipo que terminó siendo líder del Grupo A del Clausura, ganó con autoridad el Superclásico frente a River en La Bombonera y consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, uno de los principales objetivos deportivos del club.

En números, dirigió ocho partidos oficiales, con seis victorias y apenas dos derrotas, un rendimiento del 75 por ciento, 13 goles a favor y solo cinco en contra