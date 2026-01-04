Con amistosos agendados, River ya realiza su pretemporada

River Plate comienza a delinear su camino rumbo a la próxima temporada y ya tiene confirmados los detalles de sus dos compromisos de pretemporada, que servirán como primeras pruebas futbolísticas en medio de la exigente preparación física.

Vale destacar que el plantel que dirige Marcelo Gallardo, está realizando una serie de trabajos de pretemporada en la ciudad de San Martín de Los Andes.

Millonarios y Peñarol, los rivales amistosos de River

Una serie de partidos amistosos jugará el plantel de River Plate, en lo que marcará la continuidad de su pretemporada: el próximo domingo 11 de enero, «El Millonario» se medirá frente a Millonarios de Colombia, en un encuentro que se disputará desde las 21:00 horas.

Ese juego frente a los colombianos, será el primer amistoso del año para River, una oportunidad clave para empezar a observar el funcionamiento del equipo, probar variantes tácticas y darle minutos a los refuerzos y juveniles que integren el plantel profesional.

Casi una semana más tarde, el sábado 17 de enero, el “Millonario” volverá a salir a escena para enfrentar a Peñarol, uno de los históricos del fútbol uruguayo y rival habitual en encuentros de preparación. Este segundo amistoso asoma como una prueba de mayor exigencia, teniendo en cuenta la jerarquía del rival y la cercanía con el inicio de la competencia oficial.

Ambos partidos se disputarán en el Campus de Maldonado, ubicado en Uruguay, un escenario moderno que cuenta con una capacidad para 22.000 espectadores y que suele ser elegido por equipos sudamericanos para realizar sus trabajos de pretemporada.

De esta manera, River comienza a ajustar detalles futbolísticos y físicos con dos compromisos internacionales que marcarán el pulso de su puesta a punto, en la antesala de un calendario cargado de desafíos y objetivos ambiciosos.